Где самая дорогая земля в Украине?

Средняя цена гектара сельхозземли в Украине за 4 года выросла на 60% – до 60,7 тысячи гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот". Больше всего же платят на Ивано-Франковщине (126,6 тысячи гривен), Львовщине и Киевщине. Самые высокие цены сейчас зафиксированы на Ивано-Франковщине – в среднем 126,6 тысячи гривен за гектар, на Львовщине – 118,3 тысячи гривен, и на Киевщине – 89,4 тысячи гривен.

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По словам аналитиков, первые месяцы после запуска рынка спрос был бешеный, в июле 2021 года было заключено более 2 тысяч сделок, а средняя стоимость одного гектара достигала 95,7 тысячи гривен.

Интересно! Однако уже к концу того же года рынок почувствовал естественное снижение ажиотажа: количество сделок росло, а цена падала, в декабре гектар стоил в среднем 33,7 тысячи гривен. С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года земельный рынок почти остановился.

В марте и апреле не было заключено ни одной сделки, а в мае только 323. Восстановление началось летом, но достичь уровня 2021 удалось только в конце 2023-го, когда рынок стабилизировался на уровне 4 – 7 тысячи сделок в месяц. Средняя цена за гектар в этот период колебалась от 39 до 42 тысячи гривен.

В 2024 году изменились правила игры

С 2024 года к участию в рынке были допущены юридические лица, что несколько оживило активность. В марте количество сделок превысило 9 тысяч в месяц, а ежемесячная стоимость сделок – более 1 миллиарда гривен. Однако ожидаемого бума не произошло. Аналитики объясняют это ограничениями для компаний с иностранным капиталом, которых немало среди крупных агрохолдингов.

Где земля в июле 2025 года самая дорогая / Фото "Опендатабот"

В первом полугодии 2025 года рынок демонстрирует стабильный рост. Количество сделок выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а общая сумма сделок – почти втрое, с 2,85 миллиарда гривен до 8,22 миллиарда гривен. Средняя цена за гектар сейчас составляет 60,7 тысячи гривен, что на 60% больше, чем в 2021-м.

Обратите внимание! Самая дорогая земля сейчас реализуется в западных регионах: Ивано-Франковская область (126,6 тысячи гривен/га), Львовская область (118,3 тысячи), Киевская область (89,4 тысячи). Самая дешевая в прифронтовых областях: Запорожье (38,3 тысячи), Херсонщина (39,1 тысячи), Черниговщина (41,1 тысячи). Активно земли покупают в Полтавской, Винницкой и Киевской областях по 4,7–5,4 тысячи сделок за полгода.