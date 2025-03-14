На ринку живих свиней почалося поступове зростання цін

Загалом ціни на ринку живця свиней залишаються в межах минулотижневого діапазону. Однак коригування у бік підвищення зустрічаються все частіше.

Живі свині почали поступово дорожчати

Аналітики асоціації "Свинарі України" говорять, що середньоринкова позначка цін на живець свиней підвищилася на 0,3% та склала 74,8 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на асоціацію "Свинарі України".

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Попри те, що діапазон закупівельних цін на свиней забійних кондицій залишився без змін (74 – 77 гривень за кілограм), максимальні ціни цього тижня фіксували не лише на Сході, а й в центральних областях. Регіональні середні ціни додали від 0,1 – 0,5%.

Як зазначили в АСУ, відгуки м'ясопереробників щодо подальшої зміни цін різняться. Так, хоча більшість очікує стабільності цін, деякі не відкидають ймовірності підвищення мінімального порогу цін та, як наслідок, подальшого зростання середньоринкової позначки.

Хоча кінцева реалізація поки не демонструє чітких сигналів пожвавлення попиту, постачальники м'ясної сировини констатують незначну активізацію з боку підприємств глибокої м'ясопереробки, яка поповнює сировинні запаси для виробництва м'ясних виробів до Великодня,

– говорять в АСУ.

Крім того, за словами аналітиків асоціації, оптимістичніші настрої принесло і відчутне потепління, у зв'язку з яким частина переробників вважає, що цьогорічний початок пікнікового сезону може початися раніше Великодня.