Україна експортувала пів мільйона тонн цукру: куди найбільше продали

Українські виробники цукру з вересня 2024 року експортували 494 тисячі тонн цукру. Найбільший обсяг експорту був направлений до Туреччини, Лівії та країн Євросоюзу.

Куди Україна найбільше експортувала цукру

Українські виробники з початку цього маркетингового року (з 1 вересня 2024 року) вже експортувала 494 тисячі тонн цукру, повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну асоціацію цукровиків України "Укрцукор".

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1 травня в Міністерство аграрної політики та продовольства України відбулась нарада з представниками цукрової галузі України під головуванням Міністра Віталія Коваля.

Цукор – це продукт з доданою вартістю, і його виробництво та експорт відіграють важливу роль у розвитку українського агросектору,

– наголосив міністр.

За січень-квітень 2025 року експорт склав 196 600 тонн. Основний обсяг постачань – 90% – припав на країни поза межами Європейського Союзу. Ще 10% українського цукру було експортовано до країн ЄС.

Зверніть увагу! Найбільшим імпортером українського цукру залишається Туреччина – туди відправлено 16% від загального обсягу експорту. На другому місці Лівія з часткою 11%, на третьому – Європейський Союз із 10%.