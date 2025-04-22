Українська агропродукція дорожчає

Вартість тонни експорту української аграрної продукції зросла на в 1,4 раза (40%), повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Ціни зросла з 315 доларів у 2024 році до 443 доларів у квітні 2025 року.

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Зростання ціни експорту пояснюють збільшенням експорту продукції з доданою вартістю, зокрема біоетанолу. Крім того, з 2024 року подорожчали й основні експортні товари:

соняшникова олія – 1174 доларів за тонну (+37,8%);

– 1174 доларів за тонну (+37,8%); кукурудза – 217 доларів за тонну (+27,1%);

– 217 доларів за тонну (+27,1%); пшениця – 231 долар за тонну (+27,4%);

– 231 долар за тонну (+27,4%); м'ясо птиці – 2385 доларів за тонну (+11,2%);

– 2385 доларів за тонну (+11,2%); соєві боби – 409 доларів за тонну (+4,3%).

Загалом із початку 2025 року Україна експортувала 2,5 мільйона тонн агропродукції на суму 1,1 мільярда доларів.

Важливо! У міністерстві наголошують, що працюють над розширенням географії експорту та підтримкою агроперероблювання, щоб аграрний сектор приносив більше прибутку економіці країни.