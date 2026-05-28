В Україні скорочується поголів'я корів: що змушує фермерів продавати худобу

Несприятлива ситуація на ринку та зростання витрат змушують українських фермерів переглядати плани щодо розвитку тваринництва. Попри локальне зростання поголів'я великої рогатої худоби, кількість корів в Україні продовжує скорочуватися.

Поголів'я ВРХ зменшується, а корів стає менше

Станом на 1 травня 2026 року в Україні утримувалося 1 мільйон 784,8 тисячі голів великої рогатої худоби, з яких 944,5 тисячі – корови, повідомляє "Асоціація виробників молока". За попередніми даними Держстату, порівняно з початком квітня загальна чисельність ВРХ збільшилася на 13,7 тисячі голів, або на 1%.

Водночас кількість корів за місяць скоротилася на 3,7 тисячі голів.

У річному вимірі ситуація виглядає значно складнішою. Порівняно з 1 травня 2025 року поголів'я ВРХ зменшилося на 395 тисяч голів, що становить 18%, а чисельність корів скоротилася на 209 тисяч голів – також на 18%.

Наразі близько 53% худоби утримується на промислових підприємствах, ще 47% – у господарствах населення.

Промисловий сектор зростає, а господарства населення втрачають худобу

На сільськогосподарських підприємствах утримується 946,7 тисячі голів ВРХ, що незначно менше, ніж місяць тому. Кількість корів у промисловому секторі становить 392,3 тисячі голів.

Попри щомісячне зниження, у річному розрізі промислове тваринництво демонструє позитивну динаміку. За рік поголів'я ВРХ на підприємствах збільшилося на 3%, так само як і чисельність корів.

Натомість у господарствах населення триває стрімке скорочення. Станом на травень у присадибному секторі налічувалося 838,1 тисячі голів худоби та 552,2 тисячі корів. За останній рік кількість ВРХ тут зменшилася на 33%, а корів – на 28%.

Водночас окремі регіони демонструють позитивні результати. Зростання поголів'я корів на агропідприємствах зафіксували у 11 областях. Найкращу динаміку показали Рівненська область, де чисельність корів збільшилася на 25%, Львівська область – на 20% та Харківська область – на 16%.

Високі витрати та слабкий ринок тиснуть на фермерів

На скорочення поголів'я впливають одразу кілька факторів. На сході та півдні країни ферми продовжують працювати в умовах війни, через що частину тварин релокують у безпечніші регіони центральної та західної України.

Додатковий тиск створює економічна ситуація. Подорожчали добрива, транспорт і виробничі ресурси, а перебої з постачанням аміаку та коливання цін на нафту і природний газ ще більше збільшили витрати виробників.

Попит на молоко-сировину також залишається стриманим через слабкі продажі молочної продукції всередині країни та падіння світових цін на вершкове масло – один із ключових експортних товарів української молочної галузі.

Водночас високі ціни на яловичину на зовнішніх ринках стимулюють фермерів скорочувати стадо, відправляючи корів на забій або продаючи худобу за кордон. За даними Держстату, у січні – квітні 2026 року обсяги забою ВРХ на підприємствах зросли на 10%, а експорт живої худоби збільшився на 2,4%.

Окремою проблемою залишається модернізація молочних ферм. В Україні працює 1375 молочних господарств, і близько 60% із них потребують реконструкції для відповідності європейським стандартам утримання тварин. За оцінками експертів, необхідні інвестиції можуть сягнути 219 мільйонів євро.

Найбільше ВРХ утримують у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській та Чернігівській областях, на які припадає понад половина загального поголів'я країни.

