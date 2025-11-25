Експорт зерна залізницею з України зростає: основний напрям здивував

Україна почала нарощувати експорт зерна залізницею. Основний напрям експорту цим видом транспорту став доволі несподіваним, адже Угорщина чи не найбільше виступає проти агроекспорту з України.

Експорт зерна залізницею росте

Загальний показник середньодобової передачі збіжжя через західні прикордонні переходи у листопаді сягає 156 вагонів на добу, повідомляє 24 Канал із посиланням на RAIL.insider. Це на 21 одиницю більше, ніж у жовтні.

Під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з учасниками аграрного ринку минулого тижня стало відомо, що лідером за обсягами приймання українського зерна залізницею є Угорщина. Наразі середньодобовий показник становить 43,5 вагона. Це на 3,3 одиниці більше, ніж тиждень тому.

На 1,4 вагона на добу зріс обсяг передачі зернових через українсько-словацькі прикордонні переходи, повідомляє AgroPortal. Наявний показник сягає 14,9 одиниці на добу.

Побільшало і вагонів зі збіжжям, що прямують до Румунії. Теперішній показник становить 10,6 одиниці на добу, що на один вагон більше, ніж тиждень тому.

Водночас на 1,7 вагона впав обсяг передачі зерна до Польщі. Нині через прикордонні переходи з цією країною прямує 5,1 одиниці на добу.

