Пришвидшений вступ до ЄС важливіший за гроші: Україна готова відмовитись від агродотацій

Україна готова тимчасово відмовитися від аграрних дотацій ЄС задля пришвидшення інтеграції. Уряд розглядає компроміси, щоб зняти напругу серед європейських партнерів.

Україна готова відкласти агродотації заради вступу

Україна може тимчасово не отримувати виплати в межах Common Agricultural Policy, щоб спростити переговори про вступ до Європейського Союзу, повідомляє Bloomberg. Про це заявив Тарас Качка, підкресливши, що Київ відкритий до обговорення конкретних механізмів такого рішення.

Ця програма є однією з найбільших статей бюджету ЄС і традиційно викликає суперечки під час переговорів про розширення. У разі вступу Україна могла б претендувати на значні аграрні дотації, що посилює занепокоєння окремих держав-членів.

Ситуацію ускладнюють і попередні торгівельні конфлікти, зокрема з Польщею, які виникали через лібералізацію доступу української агропродукції на європейський ринок.

Важливо! Водночас Київ наголошує: головний пріоритет – якнайшвидше повноправне членство в ЄС, навіть якщо це означає тимчасову відмову від частини фінансових переваг.

Фінансова підтримка і політичні перешкоди

Паралельно Україна домагається розблокування фінансової допомоги від Євросоюзу. Йдеться про перший транш кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро, який наразі затримується через позицію Угорщина.

Причиною стало припинення постачання російської нафти через нафтопровід Дружба. Угорська сторона наполягає на відновленні транзиту як умові для розблокування коштів.

Україна заявляє, що найближчим часом постачання буде відновлено, що дозволить зрушити процес із місця. Частина цих коштів необхідна для фінансування критичних витрат, зокрема оборонних.

Зверніть увагу! У Києві підкреслюють: отримання фінансування є вкрай важливим, і держава розраховує на підтримку партнерів для пришвидшення виплат.

