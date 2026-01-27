Україна відкрила три нові ринки експорту великої рогатої худоби до Алжиру

Алжирська Народна Демократична Республіка погодила ветеринарні документи для постачання великої рогатої худоби з України. Це рішення відкриває одразу три нові напрями експорту для українських виробників.

Велика рогата худоба з України поїде в Алжир

Ветеринарна служба Міністерства сільського господарства, розвитку сільських територій та рибальства Алжирської Народної Демократичної Республіки погодила форми ветеринарних документів, необхідних для експорту великої рогатої худоби з України. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Йдеться про затвердження трьох документів: ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту м'ясної великої рогатої худоби, санітарно-ветеринарного сертифіката для експорту племінної великої рогатої худоби та ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту тварин, призначених для відгодівлі.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначають, що відкриття нових напрямів експорту є результатом системної роботи з розширення доступу української продукції на зовнішні ринки. З початку року Україна вже отримала доступ до п'яти нових ринків продукції тваринного походження.

Зверніть увагу! Погоджені форми ветеринарних сертифікатів оприлюднені на офіційному вебпорталі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у розділі "Міжнародне співробітництво" – "Ветеринарія та безпечність" – "Сертифікати на експорт з України".

