Укр Рус
Агро 24 Агроновини Україна відкрила три нові ринки експорту великої рогатої худоби до Алжиру
27 січня, 12:07
2
Оновлено - 12:08, 27 січня

Україна відкрила три нові ринки експорту великої рогатої худоби до Алжиру

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Алжир погодив ветеринарні документи для експорту великої рогатої худоби з України, відкриваючи три нові напрями експорту.
  • З початку року Україна отримала доступ до п'яти нових ринків продукції тваринного походження, включаючи Алжир.

Алжирська Народна Демократична Республіка погодила ветеринарні документи для постачання великої рогатої худоби з України. Це рішення відкриває одразу три нові напрями експорту для українських виробників.

Велика рогата худоба з України поїде в Алжир

Ветеринарна служба Міністерства сільського господарства, розвитку сільських територій та рибальства Алжирської Народної Демократичної Республіки погодила форми ветеринарних документів, необхідних для експорту великої рогатої худоби з України. Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте також Експорт м'яса птиці приніс Україні понад 1,1 мільярда доларів за рік 

Йдеться про затвердження трьох документів: ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту м'ясної великої рогатої худоби, санітарно-ветеринарного сертифіката для експорту племінної великої рогатої худоби та ветеринарного сертифіката здоров'я для експорту тварин, призначених для відгодівлі.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазначають, що відкриття нових напрямів експорту є результатом системної роботи з розширення доступу української продукції на зовнішні ринки. З початку року Україна вже отримала доступ до п'яти нових ринків продукції тваринного походження.

Зверніть увагу! Погоджені форми ветеринарних сертифікатів оприлюднені на офіційному вебпорталі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у розділі "Міжнародне співробітництво" – "Ветеринарія та безпечність" – "Сертифікати на експорт з України".

Україна відкриває нові ринки: виробники продаватимуть м'ясо в Африці

  • У 2026 році Україна отримала доступ до ринків експорту м'ясної продукції в Республіці Кот-д'Івуар, включаючи яловичину, баранину та м'ясо птиці.

  • Експорт можливий за умови дотримання вимог, включаючи дозвіл від Міністерства тваринних та рибних ресурсів Кот-д'Івуару та імпортний дозвіл для кожної партії.