Ціни на гречку злетіли майже вдвічі: що буде далі

В Україні стрімко дорожчає гречка через скорочення запасів та небажання аграріїв продавати залишки продукції. Подальша ситуація на ринку залежатиме від нового врожаю та масштабів посівної кампанії у 2026 році.

Запаси гречки скорочуються, а ціни стрімко ростуть

На українському ринку продовжує дорожчати гречка, повідомляє "Економічна Правда". Якщо у грудні 2025 року середня роздрібна ціна становила близько 44 гривень за кілограм, то на початку травня 2026 року вона вже досягла приблизно 75 гривень.

Експерти пояснюють таку динаміку поступовим скороченням запасів попередніх врожаїв. За словами керівниці аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлани Литвин, на ринку залишається дедалі менше продукції, що й підштовхує ціни вгору.

У профільних асоціаціях також попереджають про ризик дефіциту. Значна частина товарної гречки нині перебуває у виробників, які не поспішають продавати залишки, очікуючи вигідніших цін після кількох невдалих сезонів.

Водночас різкого стрибка цін найближчим часом експерти не прогнозують. У літній період попит на гречку традиційно знижується, оскільки споживачі переходять на сезонні овочі, а низька купівельна спроможність населення додатково стримує ринок.

Новий врожай може змінити ситуацію восени

Подальша цінова ситуація значною мірою залежатиме від обсягів посівів гречки у 2026 році та майбутнього врожаю. До вересня суттєвого здешевлення продукції не очікують через обмежені перехідні запаси.

Високі ціни вже стимулюють аграріїв збільшувати площі під культурою. Деякі виробники планують розширити посіви у кілька разів порівняно з минулим роком.

Оцінки щодо масштабів посівної кампанії наразі різняться. У різних прогнозах ідеться як про помірне збільшення площ, так і про значне розширення — до майже 70%.

Аналітики вважають, що сценарій скорочення виробництва малоймовірний. Якщо аграрії активно нарощуватимуть посіви, перше помітне зниження цін на гречку може розпочатися вже після надходження нового врожаю восени.

Скільки зараз коштує гречка у магазинах?

Згідно з даними "Мінфіну", наразі у супермаркетах великих мереж встановилися такі ціни на гречку:

Metro 75 гривень за кілограм;

Novus 73,89 гривні за кілограм;

Megamarket 96,50 гривні за кілограм;

Auchan 54,90 гривні за кілограм;

АТБ 75,30 гривні за кілограм;

Ціни на овочі в Україні знизилися через збільшення пропозиції аграріями, тоді як базові товари, такі як хліб і соняшникова олія, дорожчають.

Хліб дорожчає в середньому на 1–2% щомісяця, а вартість соняшникової олії вже перевищила 90 гривень за пляшку об’ємом менше одного літра.

Окрема ситуація склалася на ринку гречки. Через скорочення посівних площ її пропозиція зменшилася. Крім того, частина трейдерів притримала запаси, що створило дефіцит і спричинило подорожчання.