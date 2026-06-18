Ще на рік без мит: Канада відкрила нові можливості для українських агровиробників

Канада продовжила дію пільгового режиму для українських товарів, які постачаються на її ринок. Завдяки цьому українські експортери й надалі зможуть продавати більшість видів продукції без сплати імпортних мит.

Безмитний режим діятиме до червня 2027 року

Міністерство фінансів Канади продовжило дію указу, який звільняє українські товари від імпортних мит. Відповідні зміни вже опубліковані в офіційному урядовому виданні Canada Gazette.

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Згідно з рішенням канадського уряду, безмитний режим для продукції українського походження діятиме до 9 червня 2027 року. У пояснювальній записці до документа зазначається, що головною метою такого кроку є підтримка української економіки та стимулювання експорту до Канади.

Фактично українські виробники отримують додаткову можливість зміцнювати свої позиції на північноамериканському ринку та підвищувати конкурентоспроможність продукції завдяки відсутності митних платежів.

Частина продукції залишиться під обмеженнями

Водночас пільговий режим поширюватиметься не на всі товари. Від сплати мит не звільнятимуться яйця, м'ясо птиці та молочна продукція, оскільки їхній обіг у Канаді регулюється окремими механізмами контролю ринку.

Безмитний доступ для українських товарів був запроваджений Канадою 9 червня 2022 року після початку повномасштабної війни. Відтоді його дію щороку продовжують.

За оцінками канадської сторони, за час роботи цього механізму українські експортери змогли заощадити близько 9,5 мільйона канадських доларів на митних платежах. Очікується, що нове продовження дозволить бізнесу додатково зекономити ще приблизно 1,2 мільйона канадських доларів.

Для українських аграріїв та виробників харчової продукції це означає збереження вигідних умов доступу до одного з перспективних зовнішніх ринків, що особливо важливо в умовах війни та пошуку нових напрямків експорту.