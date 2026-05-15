Ціни на соняшник в Україні різко обвалилися: що сталося на ринку

Світовий ринок рослинних олій продовжує демонструвати негативну динаміку через надлишок пропозиції та слабкий попит. Це вже вплинуло на український ринок соняшнику, де ціни за тиждень просіли більш ніж на тисячу гривень за тонну.

Чому падають ціни на соняшникову олію?

Світовий ринок рослинних олій залишається під тиском через збільшення пропозиції та зниження попиту на фізичних ринках, повідомляє GrainTrade. Навіть високі ціни на нафту поки не можуть підтримати котирування олійних культур.

Одним із головних факторів стала ситуація в Індії – одному з найбільших імпортерів рослинних олій. Через подорожчання енергоносіїв економічна ситуація в країні погіршується, а споживання олії скорочується.

У результаті ціни на соняшникову олію з поставкою до Індії протягом тижня знизилися ще на 10 доларів США за тонну – до 1390 – 1400 доларів США за тонну CIF Mumbai. Це потягнуло вниз і котирування російської та української продукції.

Ціни попиту на українську соняшникову олію з доставкою в чорноморські порти опустилися до 1315 – 1320 доларів США за тонну.

Українські переробники скорочують закупівлі

На внутрішньому ринку ситуацію погіршує падіння маржі переробки. Частина заводів на півдні України також призупинила роботу через російські обстріли, що додатково зменшило попит на сировину.

Через це переробники стали менш активно закуповувати соняшник, а конкуренція за обсяги продукції помітно ослабла.

Протягом тижня ціни попиту на соняшник в Україні впали на 1000 – 1500 гривень за тонну. Наразі виробникам пропонують 31 000 – 32 500 гривень за тонну без податку на додану вартість при олійності 50%.

Ще минулого тижня ціни перебували на сезонному максимумі та сягали 34 000 – 34 300 гривень за тонну.

Прогнози USDA також тиснуть на ринок

Додатковий негативний вплив на ринок створюють нові прогнози Міністерства сільського господарства США (USDA). Аналітики очікують суттєве збільшення світового виробництва олійних культур у сезоні 2026/27.

Зокрема, світовий урожай соняшнику може зрости на 13%, а сої – на 3,5%. Основними причинами називають розширення посівних площ та сприятливі погодні умови.

Збільшення світової пропозиції олійних культур продовжує тиснути на ціни навіть попри дорогі енергоносії,

– зазначають аналітики ринку.

Наразі погода сприяє активній сівбі соняшнику в країнах Чорноморського регіону, а також хорошим темпам посіву сої у США.

Які зараз ціни на соняшник в Україні?

В Україні закупівельні ціни на соняшник на сьогодні становлять у середньому від 370 до 575 доларів за тонну, або від 29 000 до 34 000 гривень за тонну (з ПДВ), залежно від показників олійності, базису постачання та регіону.

Ціни в регіонах дещо відрізняються:

Центр та Південь: 25 500 – 33 000 гривень за тонну.

25 500 – 33 000 гривень за тонну. Західні та Східні області: 25 700 – 26 500 гривень за тонну.

Раніше ми повідомляли, що аналітики USDA збільшили прогнози виробництва соняшника для України, що також може впливати на вартість соняшника в сторону здешевлення.

Аналітики USDA прогнозують зростання виробництва соняшнику в Україні до 13,5 мільйона тонн у 2026/27 році.

Очікується збільшення експорту соняшникової олії до 5,1 мільйона тонн та шроту до 3,5 мільйона тонн.

Світове виробництво соняшникової олії може зрости до 23,5 мільйона тонн, а шроту – до 24,7 мільйона тонн. Також очікується активізація міжнародної торгівлі продукцією переробки. За оцінками аналітиків, глобальний експорт соняшникової олії становитиме 15,6 мільйона тонн, а соняшникового шроту – 10,4 мільйона тонн.