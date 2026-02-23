Україна втратила частину ринку Польщі: канадська лохина посунула українську
- Україна втратила частину ринку Польщі для замороженої лохини через стабільні поставки з Канади та весняні заморозки.
- Канадська лохина стала більш надійним джерелом для польського ринку, забезпечуючи майже половину імпорту.
Основними ринками збуту української замороженої лохини залишаються Польща та Німеччина, однак конкуренція посилюється. Через заморозки та стабільні поставки з Канади Україна частково втратила позиції на польському ринку.
Чому канадська лохина витісняє українську?
Ключовими напрямками експорту української замороженої лохини залишаються Польща та Німеччина, про це йдеться у звіті асоціації Ягідництво України. На ці дві країни припадає відповідно 31% і 19% від загальних відвантажень.
Фахівці зазначають, що у 2025 році експорт свіжої лохини зазнав меншого впливу, ніж інші ягідні культури. Найбільше постраждав сегмент ранньої ягоди, тоді як загальний урожай, попри скорочення порівняно з 2024 роком, перевищив показники 2023-го.
Натомість сегмент замороженої чорниці та лохини скоротився значно сильніше – на початку сезону обсяги експорту впали приблизно до половини від рівня минулого року.
Експерти звертають увагу, що негативна тенденція для України на польському ринку сформувалася ще у 2024 році та збереглася у 2025-му. Польські імпортери поступово заміщують українську ягоду продукцією з Канада, яка нині забезпечує майже половину імпорту за стабільного загального попиту.
Зверніть увагу! Серед причин – більш передбачувані поставки з Канади та скорочення пропозиції з України через весняні заморозки, що зменшили доступні експортні обсяги. У результаті канадська лохина стала для польського ринку більш надійним джерелом, а українська продукція втратила частину позицій.
