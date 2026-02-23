Україна втратила частину ринку Польщі: канадська лохина посунула українську

Основними ринками збуту української замороженої лохини залишаються Польща та Німеччина, однак конкуренція посилюється. Через заморозки та стабільні поставки з Канади Україна частково втратила позиції на польському ринку.

Чому канадська лохина витісняє українську?

Ключовими напрямками експорту української замороженої лохини залишаються Польща та Німеччина, про це йдеться у звіті асоціації Ягідництво України. На ці дві країни припадає відповідно 31% і 19% від загальних відвантажень.

Фахівці зазначають, що у 2025 році експорт свіжої лохини зазнав меншого впливу, ніж інші ягідні культури. Найбільше постраждав сегмент ранньої ягоди, тоді як загальний урожай, попри скорочення порівняно з 2024 роком, перевищив показники 2023-го.

Натомість сегмент замороженої чорниці та лохини скоротився значно сильніше – на початку сезону обсяги експорту впали приблизно до половини від рівня минулого року.

Експерти звертають увагу, що негативна тенденція для України на польському ринку сформувалася ще у 2024 році та збереглася у 2025-му. Польські імпортери поступово заміщують українську ягоду продукцією з Канада, яка нині забезпечує майже половину імпорту за стабільного загального попиту.

Зверніть увагу! Серед причин – більш передбачувані поставки з Канади та скорочення пропозиції з України через весняні заморозки, що зменшили доступні експортні обсяги. У результаті канадська лохина стала для польського ринку більш надійним джерелом, а українська продукція втратила частину позицій.

