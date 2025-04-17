Заморозки знищили усі персики та абрикоси у Румунії

Сильні квітневі заморозки призвели до катастрофічних збитків румунським виробникам фруктів. Особливо постраждали кісточкові фруктові дерева, які майже повністю втратили плоди.

Втрати фруктів катастрофічні

У Румунії фіксують катастрофічні втрати врожаю кісточкових після 5 ночей поспіль із морозами до -8 градусів Цельсія, повідомляє 24 Канал із посиланням на FreshPlaza. Генеральний директор компанії Cerasus Grup Romania Богдан Баяну розповів, що постраждали персики, абрикоси, сливи й черешня.

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З 6 по 11 квітня температура трималася від -5 градусів Цельсія вночі до максимум 3 градусів Цельсія вдень. Це був безперервний стрес для дерев. Такого ще не було,

– сказав Баяну.

За його словами, втрати по персику, нектарину та абрикосу через заморозки сягають 90 – 100% урожаю. Черешні – 70 – 80%. Через це ягода буде великого калібру, але дуже обмеженої пропозиції.

Постачання з садів Румунії під загрозою

Cerasus Grup має сади на півночі країни, тому втрати в них менші – близько 60%. Компанія постачає черешню до супермаркетів у Румунії та експортує її до Італії, Іспанії, Нідерландів та Бельгії. Частина продукції – для перероблювання.

Наша організація представляє й інших виробників. Ми спробуємо прийняти їхній урожай, правильно його відсортувати й знайти ринок. Упевнені: на будь-яку черешню є попит,

– зазначив Баяну.

Він також попередив, що деякі господарства опинились на межі банкрутства: "Якщо не буде держпідтримки – наприклад, кредитів чи субсидій – вони просто не витримають цього сезону".