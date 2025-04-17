Заморозки знищили усі персики та абрикоси у Румунії
- Деякі румунські господарства опинилися на межі банкрутства через втрати врожаю, і їм необхідна державна підтримка.
- Компанія Cerasus Grup Romania постачає черешню до супермаркетів у Румунії та експортує до Італії, Іспанії, Нідерландів та Бельгії.
Сильні квітневі заморозки призвели до катастрофічних збитків румунським виробникам фруктів. Особливо постраждали кісточкові фруктові дерева, які майже повністю втратили плоди.
Втрати фруктів катастрофічні
У Румунії фіксують катастрофічні втрати врожаю кісточкових після 5 ночей поспіль із морозами до -8 градусів Цельсія, повідомляє 24 Канал із посиланням на FreshPlaza. Генеральний директор компанії Cerasus Grup Romania Богдан Баяну розповів, що постраждали персики, абрикоси, сливи й черешня.
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З 6 по 11 квітня температура трималася від -5 градусів Цельсія вночі до максимум 3 градусів Цельсія вдень. Це був безперервний стрес для дерев. Такого ще не було,
– сказав Баяну.
За його словами, втрати по персику, нектарину та абрикосу через заморозки сягають 90 – 100% урожаю. Черешні – 70 – 80%. Через це ягода буде великого калібру, але дуже обмеженої пропозиції.
Постачання з садів Румунії під загрозою
Cerasus Grup має сади на півночі країни, тому втрати в них менші – близько 60%. Компанія постачає черешню до супермаркетів у Румунії та експортує її до Італії, Іспанії, Нідерландів та Бельгії. Частина продукції – для перероблювання.
Наша організація представляє й інших виробників. Ми спробуємо прийняти їхній урожай, правильно його відсортувати й знайти ринок. Упевнені: на будь-яку черешню є попит,
– зазначив Баяну.
Він також попередив, що деякі господарства опинились на межі банкрутства: "Якщо не буде держпідтримки – наприклад, кредитів чи субсидій – вони просто не витримають цього сезону".