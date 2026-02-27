Безвідсоткові кредити для аграріїв: уряд готує нову програму фінансування

Міністерство економіки розробляє новий механізм фінансової підтримки агровиробників із доступом до безвідсоткових кредитів. Очікується, що програма допоможе мікро– та малим господарствам залучати кошти на розвиток на пільгових умовах.

Хто з аграріїв зможе скористатись безвідсотковим кредитуванням?

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України працює над запуском програми підтримки аграріїв, яка передбачатиме безвідсоткове кредитування строком до п'яти років. Про це під час заходу Forbes Agro 2026 повідомив заступник міністра Тарас Висоцький.

Читайте також Прифронтові аграрії просять уряд пом'якшити екологічні вимоги через війну

За його словами, уряд планує розширити чинні інструменти підтримки та запровадити нові механізми, спрямовані на здешевлення фінансування для аграрного сектору. Зокрема, поряд із програмою "Доступні кредити 5-7-9%", у межах якої вже профінансовано понад 90 мільярдів гривень, планується створення спеціальної виплатної агенції з доступом до європейських фондів розвитку.

Зверніть увагу! Передбачається, що завдяки цьому мікро- та малі агровиробники зможуть отримувати безвідсоткові кредити обсягом до 1 мільйона гривень строком на п'ять років.

Наразі на реалізацію ініціативи вже акумульовано близько 220 мільйонів гривень, однак у міністерстві розраховують суттєво збільшити обсяги фінансування.

Важливо! У відомстві наголошують, що державні програми кредитної підтримки дозволяють зменшити фінансове навантаження на бізнес, а програма "Доступні кредити 5-7-9%" і надалі залишається ключовим інструментом підтримки аграріїв.

Власники паїв та землі отримають по 100 000 гривень: кому дадуть та як оформити?