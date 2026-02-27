Кто из аграриев сможет воспользоваться беспроцентным кредитованием?

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над запуском программы поддержки аграриев, которая будет предусматривать беспроцентное кредитование сроком до пяти лет. Об этом во время мероприятия Forbes Agro 2026 сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

По его словам, правительство планирует расширить действующие инструменты поддержки и ввести новые механизмы, направленные на удешевление финансирования для аграрного сектора. В частности, наряду с программой "Доступные кредиты 5-7-9%", в рамках которой уже профинансировано более 90 млрд грн, планируется создание специального выплатного агентства с доступом к европейским фондам развития.

Обратите внимание! Предполагается, что благодаря этому микро- и малые агропроизводители смогут получать беспроцентные кредиты объемом до 1 млн грн сроком на пять лет.

Сейчас на реализацию инициативы уже аккумулировано около 220 млн грн, однако в министерстве рассчитывают существенно увеличить объемы финансирования.

Важно! В ведомстве отмечают, что государственные программы кредитной поддержки позволяют уменьшить финансовую нагрузку на бизнес, а программа "Доступные кредиты 5-7-9%" и в дальнейшем остается ключевым инструментом поддержки аграриев.

