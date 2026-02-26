В Украине запустили программу поддержки малого агробизнеса

В Украине началась пятая волна образовательно-грантовой программы SEED, которая поддерживает микро- и малый бизнес в условиях экономической нестабильности, сообщает "Время действий". Инициатором выступил Глобальный договор ООН в Украине.

Программу реализуют в партнерстве с Министерством экономики Украины при поддержке PepsiCo и PepsiCo Foundation, что, по словам организаторов, обеспечивает стабильность и долгосрочность инициативы.

Обратите внимание! SEED 5.0 ориентирована на предпринимателей в сфере фермерства, агротехнологий и переработки, а также на смежные направления - агротуризм, гастрономические проекты и органическое производство. Отдельное направление касается экологических инициатив, в частности очистки воды и устойчивого землепользования. Податься могут и начинающие с бизнес-идеей, которые планируют создать агростартап с нуля.

Особое внимание уделяют предпринимателям, пострадавших от войны или были вынуждены релоцировать бизнес. Кроме финансовой поддержки, участники получат доступ к образовательной программе: онлайн-курсы по маркетингу, инвестиций и стратегического планирования, мастер-классы от украинских и международных экспертов, сопровождение в разработке бизнес-плана и возможность присоединиться к сообществу предпринимателей.

После завершения обучения более 10 лучших проектов получат гранты по 100 тысяч гривен каждый. Для участия необходимо до 3 марта 2026 года заполнить анкету и подать презентацию бизнес-идеи - в формате до 5 слайдов PowerPoint, видео продолжительностью до 2 минут или текстового документа объемом до 2 страниц.

Важно! Организаторы отмечают: главное - четко показать, как грантовые средства помогут реализовать или масштабировать проект. За предыдущие четыре волны программы десятки предпринимателей смогли восстановить бизнес после разрушений или начать новые производства после релокации.

