10 тисяч гривень за гектар: уряд підтримає фермерів, що вирощують бавовник

Цього року фермери південних областей України почали вирощувати бавовник у промислових масштабах. Уряд започаткував програму підтримки для фермерів, які взялися за цю справу.

Держава допоможе аграріям, які вирощують бавовник

Уряд ухвалив рішення про започаткування програми підтримки агровиробників, які вирощують бавовник, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Урядовому порталі.

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Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави,

– зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що цього року понад 2,6 тисячі агропідприємств отримали пільгові кредити "5-7-9" на загальну суму 15,4 мільярда гривень, а загальний обсяг залучених аграріями кредитів за різними програмами склав 34,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Крім того, у квітні стартували виплати спеціальної дотації фермерам на 386 мільйонів гривень для розвитку тваринництва. Крім того, завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки сільськогосподарські підприємства закупили понад 6 тисяч одиниць техніки.