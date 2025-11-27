Високі ціни на каву збережуться довше попри зниження тарифів США

Любителі кави, які сподівалися на її здешевшання після зниження Трампом митних тарифів, можуть поки на це не розраховувати. Ба більше, ціни можуть навіть піднятися найближчим часом через спекуляції на ринку.

Здешевшання кави поки що відкладається

Італійський обсмажувач кави Illycaffe SpA говорить, що любителям кави, які сподіваються на швидке полегшення історично високих цін, можливо, доведеться почекати довше, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Ціни ще протримаються, оскільки очікуване скорочення від зниження тарифів США ще не відбулося.

Компанія планує знову підвищити ціни в січні після двох підвищень цього року, повідомила в інтерв'ю головний виконавчий директор Крістіна Скокк'я. Вартість кавових зерен арабіки минулого місяця зросла до рекордного рівня, коли американські тарифи на провідного експортера Бразилію збіглися з низьким урожаєм по всьому світу. Ціни дещо знизилися після того, як президент США Дональд Трамп розширив тарифні пільги на бразильську каву, але все ще залишаються на історично високому рівні.

Існує обмеження щодо того, скільки компанія може поглинути за такого нездорово високого рівня ціни на зелену каву. Ми збільшимо ціну в усіх країнах і на всіх каналах,

– зазначила Скокк'я, маючи на увазі різке зростання цін на необсмажені зерна.

Кроки Illycaffe, ймовірно, повторять інші обсмажувачі, оскільки споживчі ціни все ще наздоганяють вартість сировинних товарів. Будь-яке підвищення цін на каву на полицях продуктових магазинів, як правило, відстає на «багато місяців», а іноді навіть на рік, за словами Карлоса Мери, керівника відділу досліджень ринку сільськогосподарських товарів у Rabobank. Він очікує подальшого зростання цін у найближчі місяці.

Чи варто взагалі чекати зниження цін?

Illycaffe прогнозує, що ціни на необсмажені зерна стабілізуються в межах від 2,80 до 3 доларів за фунт протягом другої половини 2026 року, що все ще вище середнього показника за останні п'ять років.

"Ми сподівалися на набагато різкіше падіння", – сказала Скокк'я в інтерв'ю. Кавова індустрія стикається з "дуже і дуже складною" ситуацією через постійно високі ціни на необсмажені зерна, які вона пояснила радше спекуляціями, ніж реальними проблемами з постачанням.

Компанія зберегла свою стратегію поставок з Бразилії протягом періоду дії американських тарифів, оскільки має унікальні суміші, для виробництва яких потрібна кава цієї країни. Зараз вона планує укладати виробничі партнерства в США, на які припадає 20% її обороту.

Цікаво! Illycaffe намагалася обмежити вплив на споживачів, поглинаючи значну частину зростання витрат у межах своєї маржі, що допомагало збільшити обсяги продажів. Попри високі ціни, попит на каву залишався стійким, і компанія очікує, що ринок продовжуватиме зростати однозначними темпами.

