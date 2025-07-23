Ціни на свинину в Україні продовжують рости: чому це відбувається

Протягом останнього року середні ціни на свинину у магазинах та на ринках України продовжили зростання. Причини цьому доволі банальні, і війна відіграла у здорожчанні не останню роль.

Чому свинина продовжує дорожчати?

У 2025 році в Україні сильно зросли ціни на свинину, особливо за останні три місяці 2025 року ціни не опускалися нижче 250 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на асоціацію "Свинарі України". У 2024 році в супермаркетах м'ясо коштувало в середньому менш як 200 гривень за кілограм.

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Аналітики асоціації повідомили, що минулого року ціни на свинину були нижчі через вищу пропозицію на тлі зменшення місткості ринку.

Минулого літа ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022 – протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52 – 60 гривень за кілограм. Проте у першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5 – 93,5 гривні за кілограм, а з середини сезону демонструє подальше зростання,

– говорять експерти.

Аналітики зазначили, що в Україні скорочується загальне поголів'я свиней через воєнні, економічні та епізоотичні чинники. Так, частина учасників ринку не витримала зниження закупівельних цін на тлі підвищення витрат, зокрема на корми, та поширення АЧС. При цьому в Асоціації нагадали, що свинина – не єдине м'ясо, що дорожчає.

У кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини – з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо,

– наголошують аналітики.

Зверніть увагу! Експерти сайту Мінфін зазначають, що у червні середня ціна на грудинку становила 212,16 гривні за кілограм, лопатку – 224,70 гривні за кілограм, ошийок – 331,06 гривні за кілограм, підчеревину – 223,37 гривні за кілограм, ребра – 214,40 гривні за кілограм та шашлик – 254,50 гривні за кілограм.