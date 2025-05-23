У травні вартість землі змінилась: скільки коштує гектар в Україні

Середня вартість гектара землі зростає з липня 2021 року. Саме тоді, майже 4 роки тому в Україні був відкритий ринок землі.

Скільки коштує пай у травні 2025 року

Увесь 2024 рік ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Наприкінці минулого року середня вартість землі по Україні дещо знизилась, однак навесні зростання цін на землю відновилося, і у травні сягнуло високих значень.

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Наразі у середньому по Україні земля коштує 59 051 гривню, що дещо нижче, ніж на початку місяця (на початку травня 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становить 72 149 гривень). Однак земля все одно залишається дорогою. На початку року середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар,

– зазначав у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Найдорожча земля знову на заході країни

У травні найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (184 650 гривень за гектар). На другому місці Львівська область (136 269 гривень за гектар). Третя за вартістю землі Київщина з ціною 86 921 гривня за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Донецькій області – 31 574 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Херсонській (33 759 гривні) та Миколаївській областях (34 015 гривень).