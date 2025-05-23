Сколько стоит пай в мае 2025 года

Весь 2024 год цены на землю сельскохозяйственного назначения постоянно росли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. В конце прошлого года средняя стоимость земли по Украине несколько снизилась, однако весной рост цен на землю возобновился, и в мае достиг высоких значений.

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Сейчас в среднем по Украине земля стоит 59 051 гривну, что несколько ниже, чем в начале месяца (в начале мая 2025 года средняя стоимость гектара земли в Украине составляет 72 149 гривен). Однако земля все равно остается дорогой. В начале года средняя цена на землю составляла 54 642 гривны.

Министр аграрной политики и продовольствия делает ставку, что в последующие годы стоимость земли может вырасти примерно на 20%, ведь с момента открытия рынка земли 2021 года земля в Украине уже подорожала с 39 тысяч гривен за гектар,

– отмечал в комментарии 24 Каналу адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Самая дорогая земля снова на западе страны

В мае самая высокая средняя цена на землю в Ивано-Франковской области (184 650 гривен за гектар). На втором месте Львовская область (136 269 гривен за гектар). Третья по стоимости земли Киевская область с ценой 86 921 гривна за гектар.

Обратите внимание! Самая дешевая земля сейчас в Донецкой области – 31 574 гривен за гектар. Немного дороже гектар земли стоит в Херсонской (33 759 гривны) и Николаевской областях (34 015 гривен).