Шмигаль не вбачає загрози у відновленні квот на імпорт української агропродукції до ЄС
- Єврокомісія відновила квоти на імпорт української сільгосппродукції, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз для економіки в короткотерміновій перспективі.
- Шмигаль заявив, що існує домовленість з Єврокомісією про зону вільної торгівлі, яка діятиме до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію, і сподівається на підписання змін у 2025 році.
Нещодавно Єврокомісія ухвалила рішення повернути квоти на українські сільськогосподарські товари. Однак, очільник українського уряду не вбачає у цьому загрози економіці.
Відновлення квот не загрожує Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не бачить загроз в короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квоти на імпорт сільськогосподарських товарів з України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо 28 травня він зазначив, що до повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, і вона з 6 червня продовжить діяти.
Він зазначив, що є попередня домовленість з Європейською комісією, що зона вільної торгівлі в обсязі квот 7/12 буде діяти до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.
Ми розуміємо, що цей семимісячний об'єм, який ми будемо мати у квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали упродовж попередніх трьох років,
– говорить Шмигаль.
Крім того, прем'єр заявив, що він сподівається, що ще у 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.
Відповідно і український, і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених об'ємів і квот, не відчує погіршення,
– сподівається Шмигаль.
Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим. Також він заявив, що загроз, станом на сьогодні та погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає: "Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію".