Яка відстань має бути між сусідськими будинками

Часто будуючи будинок на своїй ділянці власник може не врахувати, що відстань до сусідського будинку може виявитись надто малою. Щоб запобігти такій ситуації потрібно знати, які нормативи відстаней передбачає законодавство.

Яка відстань має бути між будинками?

Юрист Артем Ріпенко у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні діють Закони "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Про будівельні норми", на підставі яких наразі чинним є ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій", що визначає найбільш загальні нормативні вимоги до розміщення житлових будинків, інших будівель та споруд.

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Артем Ріпенко Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичної компанії "Де-Юре", адвокат Згідно з цими ДБН відстань між житловими будинками слід приймати на основі розрахунків інсоляції та освітленості, а також у відповідності з нормами протипожежних вимог.

Зверніть увагу! Конкретна відстань, за його словами, визначається з урахуванням даних таблиці 15.2 ДБН та, залежно від ступені вогнестійкості будинків, варіюються від 6 до 15 метрів (але не менше цих значень). Поділ будинків за ступенем вогнестійкості визначають згідно з вимогами окремого ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги".

Які особливості та виключення існують?

Крім того, за словами юриста, ДБН передбачає можливість зменшення (наприклад, між стінами будинків без віконних прорізів) та збільшення (у районах із сейсмічністю 9 балів, а також для окремих категорій будинків тощо) цих нормативних відстаней.

Також, відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше ніж 6 метрів за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.

Отже, конкретну відстань між певними житловими будинками, у тому числі в умовах забудови, що вже склалась, треба визначати у кожному конкретному випадку окремо,

– підсумовує Артем Ріпенко.

Нерідко постає також необхідність виготовлення розрахунку інсоляції та освітленості, адже сусідні будинки можуть перешкоджати нормативному освітленню житлових приміщень.

Важливо! Одначе, у цьому випадку необхідно окремо доводити те, що приміщення не отримує нормативного освітлення саме про причині зведення чи експлуатації сусіднього будинка, що нерідко є проблемою для юристів. Для вирішення таких справ у низці випадків необхідне залучення сертифікованих фахівців та судових експертів.