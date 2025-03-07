У яких випадках аграріям можуть дати відстрочку від мобілізації

Закон про мобілізацію, ухвалений у травні 2024 року регламентує також нові правила відстрочки від військової служби. Це також стосується і відстрочки для аграріїв.

Хто має право на відстрочку

Аграрні підприємства та виробники продовольства можуть подавати до Міністерства аграрної політики та продовольства України списки працівників, яким буде надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, повідомляє 24 Канал.

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Відстрочку від мобілізації у 2024 році мають такі категорії:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від військово-лікарської комісії (із зобов'язанням повторно пройти ВЛК через 6 – 12 місяців);

особи, які були у полоні (вони можуть служити добровільно);

батьки 3 і більше дітей віком до 18 років, якщо немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки навіть однієї дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

матері та батьки-одиначки;

вчені та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки;

опікуни осіб, визнаних недієздатними рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини (чоловіка);

онуки бабусі чи дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

В ТЦК обов'язково треба підтвердити право на відстрочку.

Що треба зробити, щоб забронювати працівників

Фермер має право забронювати своїх працівників на час польових робіт. Процедура бронювання працівника містить кілька етапів: