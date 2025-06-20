Чи можливо продати землю, у якої немає кадастрового номера

Українське законодавство передбачає чіткі вимоги під час проведення різних операцій із землею, які включають і наявність кадастрового номера. Продаж ділянки не є виключенням у сфері земельних відносин.

Що таке кадастровий номер та чи можна без нього обійтися

Продаж земельної ділянки є не просто домовленістю між двома сторонами, а юридичною процедурою, що має чіткі вимоги, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Один із головних обов'язкових елементів – наявність кадастрового номера.

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Це унікальний код, який присвоюється кожній земельній ділянці при внесенні її до Державного земельного кадастру. Саме цей номер дозволяє ідентифікувати ділянку як об'єкт права власності.

Без нього не можна обійтися при продажу землі та інших операціях. Закон України однозначно передбачає, що жодна нотаріальна угода щодо відчуження (продажу, дарування, обміну тощо) земельної ділянки не може бути укладена без кадастрового номера.

Зверніть увагу! Нотаріус зобов'язаний перевірити наявність кадастрового номера перед посвідченням договору. Якщо номеру немає – нотаріальна дія не відбудеться.

Що буде, якщо номер відсутній

Які наслідки:

Жоден реєстратор не внесе до Державного реєстру прав договір купівлі-продажу без кадастрового номера;

Покупець не стане законним власником;

Продаж буде визнано недійсним, якщо хтось спробує його провести в обхід вимог.

Що робити, якщо ділянка не має кадастрового номера:

Звернутися до землевпорядної організації для виготовлення технічної документації;

Подати документи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет;

Отримати витяг із Державного земельного кадастру з присвоєним номером.

Важливо! Продаж земельної ділянки без кадастрового номера неможливий у правовому полі. Якщо ви плануєте відчуження ділянки – першочергово подбайте про внесення її до кадастру.