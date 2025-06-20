Что такое кадастровый номер и можно ли без него обойтись

Продажа земельного участка является не просто договоренностью между двумя сторонами, а юридической процедурой, имеющей четкие требования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Один из главных обязательных элементов – наличие кадастрового номера.

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Это уникальный код, который присваивается каждому земельному участку при внесении его в Государственный земельный кадастр. Именно этот номер позволяет идентифицировать участок как объект права собственности.

Без него нельзя обойтись при продаже земли и других операциях. Закон Украины однозначно предусматривает, что ни одна нотариальная сделка по отчуждению (продажи, дарения, обмена и т.д.) земельного участка не может быть заключена без кадастрового номера.

Обратите внимание! Нотариус обязан проверить наличие кадастрового номера перед удостоверением договора. Если номера нет – нотариальное действие не состоится.

Что будет, если номер отсутствует

Какие последствия:

Ни один регистратор не внесет в Государственный реестр прав договор купли-продажи без кадастрового номера;

Покупатель не станет законным владельцем;

Продажа будет признана недействительной, если кто-то попытается ее провести в обход требований.

Что делать, если участок не имеет кадастрового номера:

Обратиться в землеустроительную организацию для изготовления технической документации;

Подать документы в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет;

Получить выписку из Государственного земельного кадастра с присвоенным номером.

Важно! Продажа земельного участка без кадастрового номера невозможна в правовом поле. Если вы планируете отчуждение участка – в первую очередь позаботьтесь о внесении его в кадастр.