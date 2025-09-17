Іноді власники земельних ділянок використовують свою землю, яка має конкретне призначення для будь-яких інших цілей. Втім, це суперечить як законодавству, так і впливає на безпеку людей та довкілля.

Ділянку важливо використовувати за її призначенням

Цільове призначення земельної ділянки – це офіційно встановлений правовий режим використання земельної ділянки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Він визначає, як саме її можна законно використовувати: для сільського господарства, будівництва житла, розміщення промислових об'єктів, ведення лісового господарства, охорони природи тощо.

Читайте також Що буде з вашою не приватизованою ділянкою у вересні 2025 року

Існують певні ризики у разі порушення цільового призначення землі.

Юридичні наслідки:

Штрафи, примусові приписи про приведення використання у відповідність, анулювання дозвільної документації.

Судові спори з громадами, державними органами, сусідами по ділянці.

Втрата прав на земельну ділянку у разі систематичних порушень.

Екологічні ризики:

Незаконне знищення ґрунтів, зміна гідрологічного режиму, забруднення територій.

Порушення природоохоронного законодавства, знищення біорізноманіття.

Соціальна напруга:

Хаотична, неконтрольована забудова – житлові комплекси без шкіл, доріг, лікарень.

Незаконна зміна сільськогосподарських земель на котеджні містечка – без врахування громадських інтересів.

Чи можна змінити цільове призначення землі?

Зміна цільового призначення – це законна процедура, але вона має бути прозорою, публічною, технічно обґрунтованою та екологічно безпечною. Обхід цих вимог – це правопорушення, яке має конкретні правові наслідки.

Зверніть увагу! Використання землі відповідно до цільового призначення – це не формальність, а одна з ключових умов дотримання законності, екологічної відповідальності та соціальної справедливості.

Чим ризикує той, хто будує без оформлення права користування землею