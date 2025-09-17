Укр Рус
17 вересня, 22:00
3

Чому земельну ділянку важливо використовувати за цільовим призначенням

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Використання земельної ділянки за цільовим призначенням є обов'язковим, щоб уникнути юридичних, екологічних та соціальних ризиків.
  • Зміна цільового призначення землі можлива, але повинна бути законною, прозорою і екологічно безпечною процедурою.

Іноді власники земельних ділянок використовують свою землю, яка має конкретне призначення для будь-яких інших цілей. Втім, це суперечить як законодавству, так і впливає на безпеку людей та довкілля.

Ділянку важливо використовувати за її призначенням

Цільове призначення земельної ділянки – це офіційно встановлений правовий режим використання земельної ділянки, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Він визначає, як саме її можна законно використовувати: для сільського господарства, будівництва житла, розміщення промислових об'єктів, ведення лісового господарства, охорони природи тощо.

Існують певні ризики у разі порушення цільового призначення землі.

Юридичні наслідки:

  • Штрафи, примусові приписи про приведення використання у відповідність, анулювання дозвільної документації.
  • Судові спори з громадами, державними органами, сусідами по ділянці.
  • Втрата прав на земельну ділянку у разі систематичних порушень.

Екологічні ризики:

  • Незаконне знищення ґрунтів, зміна гідрологічного режиму, забруднення територій.
  • Порушення природоохоронного законодавства, знищення біорізноманіття.

Соціальна напруга:

  • Хаотична, неконтрольована забудова – житлові комплекси без шкіл, доріг, лікарень.
  • Незаконна зміна сільськогосподарських земель на котеджні містечка – без врахування громадських інтересів.

Чи можна змінити цільове призначення землі?

Зміна цільового призначення – це законна процедура, але вона має бути прозорою, публічною, технічно обґрунтованою та екологічно безпечною. Обхід цих вимог – це правопорушення, яке має конкретні правові наслідки.

Зверніть увагу! Використання землі відповідно до цільового призначення – це не формальність, а одна з ключових умов дотримання законності, екологічної відповідальності та соціальної справедливості.

Чим ризикує той, хто будує без оформлення права користування землею

  • Самочинне будівництво відбувається, коли будівництво розпочинається без документів про право власності або користування земельною ділянкою, що може призвести до правових наслідків і унеможливити державну реєстрацію права власності на побудоване нерухоме майно.

  • За самовільне зайняття земельної ділянки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, включаючи штрафи та можливість знесення будівель за рішенням суду, якщо вони побудовані з істотними порушеннями норм або без відповідних документів.

  • Основним ризиком у випадку будівництва за відсутності документів на земельну ділянку є неможливість поза межами суду набути на неї право власності.