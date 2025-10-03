Через істотне погіршення погодних умов останніми роками виноробна галузь півдня України переживає сильні труднощі. Вони посилюються внутрішньою конкуренцією та дешевим імпортом.

Винороби півдня України мають великі проблеми

За словами засновника ТОВ "Шато піно" Володимира Голова, виноробна галузь Півдня переживає складні часи через посуху, конкуренцію та зменшення ринку сировини, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Південь Сьогодні".

Читайте також Європейські вина приховують загрозу у вигляді надстійких хімікатів

Він зазначив, що на півдні Одещини через посуху урожайність винограду падає та, відповідно, зменшуються об'єми бродіння. 57 гектарів виноградників господарства обладнані системами крапельного зрошення, які допомагають рятувати врожай, але через обміління придунайських озер водопостачання може стати неможливим.

Зверніть увагу! Крім того, конкуренцію створюють винороби з північних та західних областей, де галузь розвивається стрімкими темпами.

Також засновники крафтових виноробень на схилах озера Ялпуг, які випускають вина Villa Tinta та Chateau Pinot, зазначають, що останнім часом зростає орієнтація на український ринок готової продукції, тоді як попит на виноматеріали зменшується.

На сьогодні дуже багато імпортного дешевого вина завозять в Україну, і нам дуже важко з ними конкурувати,

– говорить Володимир Голов.

Ще однією проблемою виноградарів Півдня є нестача робочих рук: багато молоді не залучається до виноградників, а основний персонал – люди пенсійного та передпенсійного віку.

Важливо! Попри виклики, винороби встановлюють сонячні панелі для підвищення ефективності та використовують залишки виноматеріалів для опалення.

Урожай під загрозою: рекордна посуха вдарила по виноградниках Одещини