Из-за существенного ухудшения погодных условий в последние годы винодельческая отрасль юга Украины переживает сильные трудности. Они усиливаются внутренней конкуренцией и дешевым импортом.
Виноделы юга Украины имеют большие проблемы
По словам основателя ООО "Шато пино" Владимира Голова, винодельческая отрасль Юга переживает сложные времена из-за засухи, конкуренции и уменьшения рынка сырья, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юг Сегодня".
Он отметил, что на юге Одесской области из-за засухи урожайность винограда падает и, соответственно, уменьшаются объемы брожения. 57 гектаров виноградников хозяйства оборудованы системами капельного орошения, которые помогают спасать урожай, но из-за обмеления придунайских озер водоснабжение может стать невозможным.
Обратите внимание! Кроме того, конкуренцию создают виноделы из северных и западных областей, где отрасль развивается стремительными темпами.
Также основатели крафтовых виноделен на склонах озера Ялпуг, которые выпускают вина Villa Tinta и Chateau Pinot, отмечают, что в последнее время растет ориентация на украинский рынок готовой продукции, тогда как спрос на виноматериалы уменьшается.
На сегодня очень много импортного дешевого вина завозят в Украину, и нам очень трудно с ними конкурировать,
– говорит Владимир Голов.
Еще одной проблемой виноградарей Юга является нехватка рабочих рук: много молодежи не привлекается к виноградникам, а основной персонал – люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Важно! Несмотря на вызовы, виноделы устанавливают солнечные панели для повышения эффективности и используют остатки виноматериалов для отопления.
