Через обстріли газової інфраструктури в Україні впало виробництво добрив

Виробництво азотних добрив різко скоротили підприємства Рівнеазот та Черкаський Азот. Це сталося через обстріли росіянами газової інфраструктури.

Якої шкоди завдали росіяни виробництву добрив

Українські виробники добрив у березні знизили потужності виробництва азотних добрив – завантаженість Рівнеазоту впала до 45%, а Черкаського Азоту до 31% станом на 21 березня, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання "Інфоіндустрія".

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Розрахунки базуються на обліку споживання газу заводами та вивантажені готової продукції. На середину лютого завантаженість заводів Рівнеазоту та Черкаського Азоту становила по 65 – 67%.

Зверніть увагу! Скорочення виробництва пояснюється російськими обстрілами газотранспортної системи, що сталися на тлі високої активності ринку добрив напередодні аграрного сезону.

В Україні виробництво карбаміду в березні скоротиться порівняно з аналогічним періодом минулого року не менш як на 45 – 50%, при цьому імпорт не зможе збільшитися через обмеженість доступних обсягів для закупівлі на квітень. Це призведе до стабільно високої ціни на продукт.