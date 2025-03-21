Що відомо про фірму

Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі, компанія потрапила під санкції за те, що вона купувала та розповсюджувала продукцію "Гродно Азоту", який підпав під санкції ЄС ще у 2021 році, передає 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Хоча експорт продукції "Гродно Азоту" в Польщу був зупинений, інші компанії продовжили постачати її через посередників.

Зауважте! "МетаТрейдингПром" звинувачують у порушенні санкцій, які забороняють ввезення будь-якої продукції від підсанкційних компаній, незалежно від посередників.

Які обмеження ввела Польща

Згідно з обмеженнями, крім заборони на поставки, всі фінансові ресурси й кошти компаній будуть заморожені на території Польщі, а також буде заборонено участь цих компаній у державних закупівлях і конкурсах.

Раніше Польща ввела подібні обмеження для інших білоруських постачальників азотних добрив, зокрема компанії "НФТ", "Техноспецтрейдинг Експорт", "Техноспецтрейдинг", а також для компаній з ОАЕ та Кіпру, зокрема World Chem Trading Co. і Rostumel Holding.