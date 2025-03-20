Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Noviny.

До теми Фіцо нібито підтримує "всі мирні пропозиції" про припинення вогню в Україні

Що сказав Фіцо про ветування нових санкцій ЄС проти Росії

Роберт Фіцо заявив членам Європейського комітету словацького парламенту, що не можна "фанатично наполягати на санкціях за всяку ціну" для Росії.

Може настати момент, коли ми скажемо, що ми не згодні, або я думаю, що це суперечить мирним крокам, які роблять зараз. Якщо ми сприймемо спробу запровадити подальші санкції як щось, що підриває мирний процес, ми готові накласти на них вето,

– сказав глава уряду Словаччини.

Він також сказав, що санкційний список ЄС, до якого входять понад 2 400 осіб і організацій, може бути скорочено найближчими тижнями або місяцями.

За словами Фіцо, для Європейського Союзу і країн, які складають його основу, "дуже небезпечно", якщо блок "залишиться єдиним, хто хоче воювати". Однак він додав, що не може перешкодити іншим європейським країнам надавати Україні військову допомогу.

Окрім того, словацький прем'єр заявив, що не підтримує участь солдатів з його країни у потенційній миротворчій місії в Україні. Фіцо вважає, що миротворчі сили повинні складатися лише з солдатів тих країн, які не є безпосередніми сусідами України та Росії.

Варто зазначити, що майбутній пакет санкції ЄС проти Росії стане 17-м за своїм рахунком. Для введення нових торгівельно-економічних обмежень проти Москви необхідний консенсус серед усіх 27 країн Євросоюзу.