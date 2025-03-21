Яким є план ЄС відносно розв'язання газової суперечки

Пропозиція ЄС має сприяти зменшенню незадоволення Словаччини відносно припинення надходжень за транзит російського газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Зверніть увагу! Раніше Словаччина отримувала щорічно 500 мільйонів євро за транзит газу.

Як стало відомо, вперше ця пропозиція була обговорена єврокомісарами під час візиту у Київ. Тепер Європейська комісія розглядає план, який би допоміг відновити потоки через Словаччину.

Джерела Politico вказують, що альтернативою російському газу може стати паливо з Туреччини та Греції. Тобто, Україна здійснюватиме його імпорт і зберігатиме до 10 мільярдів кубометрів газу у своїх сховищах.

Зауважте! За словами представників Єврокомісії, таке рішення знову зробить Словаччину транзитною країною. При цьому, буде дотримано план REPowerEU (ініціатива, згідно з якою, ЄС має відмовитися від російських ресурсів до 2027 року)