Вирощування цибулі в Україні перемістилося в інші регіони країни через окупацію традиційних зон виробництва. Однак на нових територіях фермери збирають учетверо менші врожаї, ніж це було на Півдні країни.

На скільки ефективно змогли переорієнтуватися виробники цибулі?

Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ Вікторія Рудь розповіла, що у центральних і західних регіонах фермери отримують вчетверо нижчу врожайність цибулі, ніж до війни їхні колеги на тимчасово окупованих територіях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agrotimes.

Повномасштабна війна суттєво змінила карту вирощування цибулі в Україні. До вторгнення близько 60% врожаю забезпечували південні області (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська) з урожайністю 60 – 80 тонн з гектара. Після окупації цих територій виробництво змістилося до центральних і західних регіонів, де місцеві фермери через нестачу досвіду отримують лише 20 тонн з гектара,

– розповідає фахівець.

За її словами, у 2024 році площі посівів ріпчастої цибулі в Україні залишилися на рівні попереднього року – близько 53,8 тисячі гектар. Проте валовий збір знизився на 20 – 25% внаслідок кліматичних змін, дефіцит вологи та спалахи хвороб.

Важливо! Окупація, за словами Вікторії Рудь, спричинила дефіцит продукції у 2022 році – 21% загального обсягу валового виробництва цибулі у довоєнний період. Однак у 2023 році західним і центральним регіонам вдалося переорієнтувати виробництво і збільшити обсяги вирощування цієї культури на 9,8% до 2022 року.

