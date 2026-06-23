Картопля без поливу стає рідкістю: чому фермери в Україні переходять на зрошення

Через зміни клімату та нестачу опадів вирощування картоплі в Україні дедалі більше залежить від систем зрошення. У багатьох регіонах без поливу отримати стабільний урожай цієї культури стає дедалі складніше.

Картопля в Україні все частіше потребує зрошення

Зміна погодних умов і тривалі періоди посухи змушують українських аграріїв активніше використовувати системи поливу для вирощування картоплі, повідомляє "Суспільне". Нині без зрошення культура стабільно дає врожаї лише в окремих регіонах країни.

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На Черкащині картоплярі вже кілька років вирощують продукцію для виробництва чипсів. У селі Чорнявка цього сезону під картоплю відвели 200 гектарів, половину площ займають спеціалізовані сорти для перероблювання.

Проєктний менеджер організації водокористувачів "Чорнявська меліоративна зрошувальна система" Максим Майстренко зазначив, що в умовах регіону отримувати якісний урожай картоплі без поливу практично неможливо через нестачу природної вологи.

За його словами, сьогодні вирощування картоплі без зрошення більше характерне для Львівської та Чернігівської областей. Водночас у більшості інших регіонів фермери поступово повертаються до використання меліоративних систем.

Аграрії створюють системи поливу для стабільного врожаю

Щоб забезпечити картоплю необхідною кількістю води, три місцеві господарства об'єдналися в організацію водокористувачів. Це дозволяє спільно використовувати інфраструктуру для зрошення полів.

Інженер-гідротехнік Микола Сухих розповів, що протягом сезону на один гектар картоплі в регіоні витрачають близько 3500 кубометрів води.

Сучасні дощувальні установки дають можливість керувати процесом дистанційно, а також змінювати інтенсивність поливу залежно від стану рослин і погодних умов.

Фахівці наголошують, що через подальші кліматичні зміни роль зрошення у вирощуванні картоплі в Україні лише зростатиме.

Цікаво! Як нещодавно повідомляв 24 Канал, картопля нового врожаю продовжила втрачати в ціні (здешевшала з 35 – 65 до 18 – 65 гривень за кілограм), тоді як торішня картопля, навпаки, подорожчала (з 13 – 16 до 14 – 17 гривень за кілограм).

Попри обстріли та дрони: фермери Півдня України завершують збір картоплі під агроволокном

Аграрії Одеської та Миколаївської областей продовжують збирати ранню картоплю, попри постійні повітряні тривоги та загрозу обстрілів. Наразі врожайність культури на півдні країни становить від 19 до 23 тонн з гектара.

Фахівці зазначають, що через весняне похолодання цього сезону спостерігалося дещо менше формування бульб. У сортів Рів'єра та Раномі закладалося в середньому 6 – 8 бульб, тоді як Арізона формувала 9 – 11 бульб. Також агрономи зафіксували подовження столонів та другу хвилю їх утворення.