Скільки метрів до сусідського паркану повинно бути при саджанні дерев
- Згідно з новими будівельними нормами України, відстань від межі сусідньої ділянки до дерев має бути від 4 до 6 метрів, а до кущів - 1 метр.
- В інших країнах, як Франція, Німеччина та США, також існують чіткі правила щодо відстані посадки дерев, які варіюються залежно від місцевих умов та законів.
Скоро почнеться весняний сезон висадки дерев та кущів на власних подвір'ях. Однак, для того, щоб не зіпсувати відносини з сусідами, варто пам'ятати про дотримання певної відстані від паркану.
Скільки метрів має бути від дерева до паркану
Будівельні норми щодо містобудування у новій редакції встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
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Норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.
Зверніть увагу! Нові ДБН передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.
Так, якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.
Як відстань регламентується в інших країнах світу
В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.
Однак в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.
- У Франції відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів.
- В США норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою.
- В Японії ж, наприклад, велику увагу приділяють естетиці, тому відстань між деревами визначається не тільки законами, але й традиціями.