На якій відстані від сусідського паркану можна посадити дерево
- В Україні нові державні будівельні норми встановлюють мінімальну відстань від межі земельної ділянки до висаджених дерев та кущів: 1 метр для кущів і 4 – 6 метрів для дерев, залежно від крони.
- У різних країнах світу відстань посадки дерев від межі ділянки варіюється через кліматичні умови, типи ґрунтів та місцеві закони, наприклад, у Франції та США норми відрізняються, а в Японії враховують також традиції.
Українське законодавство чітко регламентує відстань, яка повинна бути між деревом і сусідським парканом. Це необхідно знати для уникнення псування добросусідських відносин.
Яка відстань повинна бути від дерева до паркану
Нові державні будівельні норми щодо містобудування встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
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Норма стосується тільки нових ділянок і дачних забудов, а отже старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.
Важливо! Згідно з новими ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.
Якщо крона дерева у середньому діаметром 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.
Які норми діють у інших країнах світу
В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.
- У Франції відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів.
- В США норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою.
- В Азії норми також різноманітні. В Японії, наприклад, велику увагу приділяють естетиці, тому відстань між деревами визначається не тільки законами, але й традиціями.