Яка максимальна висота паркану між сусідами допустима у 2025 році
- Висота огорожі між сусідніми ділянками не повинна перевищувати 2 метри, а з боку вулиці - до 2,5 метрів.
- Місцева рада може встановлювати додаткові вимоги щодо парканів.
Згідно з теперішнім законодавством України, самостійно визначити висоту паркану не можна. Адже є Державні будівельні норми, що регулюють це питання.
Яка допустима висота паркану між сусідами?
Загороджені можуть бути приватні домоволодіння або присадибні ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Зверніть увагу! Місцева рада у містах чи селищах може встановлювати додаткові правила забудови. Зокрема і змінювати вимоги до парканів.
Загальні вимоги зараз такі:
- висота огорожі між сусідніми ділянками має бути до 2 метрів;
- а от з боку вулиці допускається висота – до 2,5 метрів.
Зазначимо, що є випадки, коли висота паркану може бути більша. Йдеться, наприклад, про військові об'єкти та хімічні підприємства.
Що робити, якщо паркан вище встановленої норми?
Якщо паркан вище вказаного значення і заважає сусідам, потрібно змінити його конструкцію. Або ж взагалі доведеться зробити заміну. Узаконити паркан вище встановлених норм неможливо.
Важлива інформація для власників ділянок у 2025
Важливо дотримуватися визначеної дистанції між кущами та парканом. Норми ДБН, відносно цієї відстані, були встановлені ще у 2019 році. Станом на зараз, між парканом та кущем має бути як мінімум 1 метр.
Для дерев також є вимоги. Стовбури мають бути висаджені за 4 – 6 метрів від паркану.
Зауважимо і те, що на своїй приватній ділянці власник може зрізати дерева без спеціальних дозволів. А от біля багатоквартирних будинків це робити заборонено.