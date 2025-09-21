Согласно нынешнему законодательству Украины, самостоятельно определить высоту забора нельзя. Ведь есть Государственные строительные нормы, регулирующие этот вопрос.

Какая допустимая высота забора между соседями?

Ограждены могут быть частные домовладения или приусадебные участки, сообщает 24 Канал со ссылкой на ДБН.

Обратите внимание! Местный совет в городах или поселках может устанавливать дополнительные правила застройки. В том числе и менять требования к заборам.

Общие требования сейчас такие:

высота ограждения между соседними участками должна быть до 2 метров;

а вот со стороны улицы допускается высота – до 2,5 метров.

Отметим, что есть случаи, когда высота забора может быть больше. Речь идет, например, о военных объектах и химических предприятиях.

Что делать, если забор выше установленной нормы? Если забор выше указанного значения и мешает соседям, нужно изменить его конструкцию. Или же вообще придется сделать замену. Узаконить забор выше установленных норм невозможно.

Важная информация для владельцев участков в 2025 году