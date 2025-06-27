Росія втрачає ще один стратегічний коридор вивезення вкраденого українського зерна

Росія на державному рівні організувала викрадення та вивезення на експорт українського зерна з окупованих територій. Однак санкції продовжують діяти, і їх дотримується нова влада Сирії.

У Росії менше шляхів збуту краденого зерна

Росія може втратити стратегічний коридор для вивезення викраденого українського зерна, повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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На це, за словами фахівців, вказує позов російської зернотрейдингової компанії "Паллада" до московського арбітражного суду на 5,6 мільярда рублів (понад 70 мільйонів доларів) проти Центрального банку Сирії та сирійської держкорпорації з торгівлі зерном.

Зверніть увагу! На перший погляд – це комерційний конфлікт. Але на тлі охолодження відносин між Москвою і Дамаском, він набуває політичного контексту.

"Паллада", за даними журналістських розслідувань, була залучена у транспортуванні зерна з тимчасово окупованих територій України. Одним із ключових напрямів вивезення був саме сирійський маршрут: через порти Тартус і Латакія. Тепер цей канал, ймовірно, може бути втрачено.

Важливо! Позов проти державних структур ще не так давно "братньої" для Росії Сирії – безпрецедентний крок. Це може вказувати на крах домовленостей, які дозволяли Росії використовувати сирійську інфраструктуру для незаконного експорту.