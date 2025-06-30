Румунія вимагає подальшого ліцензування української агропродукції у 2025 році

Уряд Румунії продовжує свою схему ліцензування імпорту української сільськогосподарської продукції до 2025 року. Румунська влада посилається на захист фермерів та проблеми національної продовольчої безпеки.

Румунія продовжила ліцензування українських агротоварів

Уряд Румунії продовжив обов'язкову вимогу ліцензування для української продукції до 31 грудня 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv. Таку вимогу румуни пояснюють "захистом місцевих фермерів".

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Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу закликав румунських переробників "отримувати сировину від вітчизняних фермерів, аби підтримати національне сільськогосподарське виробництво".

У Міністерстві сільського господарства країни заявили, що відповідна постанова поширюється на усіх учасників агропродовольчого ланцюга, включаючи виробників, переробників і трейдерів, і "відіграє життєво важливу роль у підтримці вразливих соціальних груп, відповідно до принципів Європейського стовпа соціальних прав".

Зверніть увагу! Після рішення Європейської комісії у вересні 2023 року не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину) Бухарест у жовтні 2023 року запровадив систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур як з України, так і з Молдови. Цей захід був продовжений і розширений для охоплення додаткових продуктів, що потребують ліцензування.