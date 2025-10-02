Україна наразі перебуває у четвірці найбільших виробників волоського горіха у світі. Цей продукт дозволить конкурувати українським виробникам у світі.

Українські горіхи здатні конкурувати

Україна у 2024-2025 роках посіла 4-е місце у світі з виробництва волоського горіха, виростивши орієнтовно 101 тис. тонн, поступившись лише Китаю, США та Чилі, передає 24 Канал із посиланням на Київську школу економіки (KSE). На думку експертів, саме волоський горіх може стати флагманським продуктом аграрної інтеграції України до ЄС.

Аналітики зазначають, що у 2023 році експорт українських волоських горіхів оцінювали у 77 мільйонів доларів. Водночас галузь тільки-но почала комерціалізуватися. Досі вона була досить неформальна – понад 95% горіхів вирощують у приватних домогосподарствах.

Це унікальна модель виробництва, абсолютно протилежна, наприклад, американській - з використанням великих промислових садів у США,

– йдеться у дослідженні.

Цікаво! За словами аналітиків, підтримка держави та донорів може суттєво розширити галузь. Так, грантова програма "єРобота", що покриває до 70% витрат на закладку садів, вже направила мільярди гривень у горіхові культури, завдяки чому вони увійшли до списку садівницьких секторів, що найбільш підтримуються. Оптимістичний прогноз на розширення дає досвід, коли у період 2018 – 2023 років за держсубсидії було закладено майже 6 тисяч гектар нових садів.

Горіхи є дуже перспективною експортною культурою

У виданні SEEDS відмітили, що аналітики також звернули увагу на те, що експортна вартість горіхів збільшується приблизно в 4 рази за рахунок перероблювання. Очищені горіхи продаються майже вчетверо дорожче за неочищені, і в 2023 році 72% українського експорту волоських горіхів сформували саме вони. Основні ринки збуту - ЄС (58% виторгу), Туреччина.

Волоський горіх – одна з найперспективніших експортних культур України. Він може стати флагманським продуктом аграрної інтеграції України до ЄС. Навіть попри війну, фрагментоване виробництво та політичні виклики, наші виробники здатні скласти конкуренцію провідним європейським. Для цього потрібно забезпечити підприємців саджанцями та консультаціями. Водночас треба робити галузь відповідною до вимог ЄС,

– вважають аналітики KSE.

На думку дослідників, щоб прискорити розвиток сектора та збільшити обсяги прибутку експортерів, потрібно вирішити насамперед дві проблеми: дефіцит якісних саджанців та низькі стандарти виробництва та зберігання, що впливають на якість продукту.

Важливо! Також, на думку експертів, імпорт саджанців не вирішить першої проблеми. Саджанці, які імпортують із Франції та Молдови, здебільшого погано приживаються на українських ґрунтах. Інше питання – пліснява та токсини, які утворюються внаслідок нерівномірного сушіння чи неправильного зберігання та є ключовим бар'єром для підвищення ефективності галузі та глибшої інтеграції до ЄС.

