ООН прогнозує низький врожай пшениці в Україні у 2025 році

В продовольчій організації ООН вважають, що виробництво пшениці в Україні поступово знижується. Це відбувається через війну, що триває та посухи.

Виробництво пшениці впаде у 2025 році

Урожай пшениці в Україні у 2025 році буде нижчим від середнього за останні п'ять років, повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

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В Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому від середнього за останні п'ять років, що зумовлено впливом воєнних дій,

– йдеться у звіті ФАО.

Водночас у зв'язку із посушливими погодними умовами очікується деяке зниження обсягів виробництва, порівнюючи з минулим роком.

Які прогнози для інших регіонів

За даними аналітиків, стан посівів озимої пшениці в ключових країнах-виробниках Північної півкулі за останній місяць залишився загалом незмінним.

У Європейському Союзі, за офіційними прогнозами, передбачається виробити 135,5 мільйона тонн пшениці, що на 12% більше за показник минулого року.

Зверніть увагу! У ФАО пояснюють це розширенням посівних площ та зростанням урожайності після їх зменшення у 2024 році у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Однак дефіцит опадів, що зберігається у східних районах, створює помірні ризики погіршення прогнозів на врожай.

У Росії низьке насичення ґрунту вологою та скорочення посівних площ можуть призвести до зменшення обсягів виробництва у 2025 році.