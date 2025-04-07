Производство пшеницы упадет в 2025 году

Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет ниже среднего за последние пять лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне, ниже среднего за последние пять лет, что обусловлено влиянием военных действий,

– говорится в отчете ФАО.

В то же время в связи с засушливыми погодными условиями ожидается некоторое снижение объемов производства, по сравнению с прошлым годом.

Какие прогнозы для других регионов

По данным аналитиков, состояние посевов озимой пшеницы в ключевых странах-производителях Северного полушария за последний месяц осталось в целом неизменным.

У Европейском Союзе, по официальным прогнозам, предполагается произвести 135,5 миллиона тонн пшеницы, что на 12% больше показателя прошлого года.

Обратите внимание! В ФАО объясняют это расширением посевных площадей и ростом урожайности после их уменьшения в 2024 году в связи с неблагоприятными погодными условиями. Однако дефицит осадков, что сохраняется в восточных районах, создает умеренные риски ухудшения прогнозов на урожай.

В России низкое насыщение почвы влагой и сокращение посевных площадей могут привести к уменьшению объемов производства в 2025 году.