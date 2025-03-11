Китай готовится к усилению торговой войны

Кроме того, Китай выделил 7,04 миллиарда долларов на страховые премии аграриям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Grain Trade. Также Пекин планирует увеличить поддержку мясной и молочной отрасли, где возникли проблемы перепроизводства.

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В 2024 году страна планировала собрать 650 миллионов тонн зерна, но фактический урожай достиг рекордных 706,5 миллиона тонн. Импорт зерна и сои составил 157 миллионов тонн, а его стоимость уменьшилась на 8% до 215 миллиардов долларов.

Усиление мер по обеспечению продовольственной безопасности свидетельствует о подготовке к торговой войне с США и осложнения геополитической ситуации. Кроме этого, после введения пошлин на китайские электромобили, Китай начал расследование в отношении импорта свинины и молочной продукции из ЕС и канолы из Канады.

Обратите внимание! Власти страны будут стимулировать фермеров к увеличению производства сои, поскольку сейчас до 80% объема потребления приходится импортировать. В то же время продолжится работа по сокращению использования соевого шрота в кормах для животных, который планируется заменить альтернативными видами муки, в частности рапсовой или хлопковой.

Кроме сои Китай планирует увеличить производство других масличных и сахарных культур, хлопка, натурального каучука. Также будет введена политика минимальных закупочных цен на пшеницу цен на пшеницу и рис, и усовершенствован механизм образования цен на зерно, что будет способствовать развитию аграрных регионов страны.

Китай планирует увеличить производство пшеницы

Компания COFCO International сообщает, что в 2025 году благодаря хорошей погоде Китай планирует получить рекордный урожай пшеницы, что позволит уменьшить зависимость от импорта. Почти 90% пшеницы, что выращивает страна, составляет озимая пшеница, которую сеют в октябре и собирают в июне.

В 2024 году Китай, который является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы, увеличил собственное производство по сравнению с предыдущим годом на 2,6% до рекордных 140,1 миллиона тонн, что позволило сократить импорт на 7,4% до 11,18 миллиона тонн и усилило давление на котировки в Чикаго. Однако увеличение производства и стагнация потребления привели к избытку предложений пшеницы, который увеличится в 2025/26 маркетинговом году,

– считают эксперты COFCO.

Демографические изменения в стране сокращают спрос на муку и компоненты мукомольной промышленности, поэтому излишки пшеницы будут покрыты кормовой отраслью и государственными закупками.