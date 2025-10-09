Через дощі фермери можуть частково втратити врожай соняшника
- Аналітики знизили прогноз врожаю соняшнику в Україні на сезон 2025/26 до 11,4 мільйона тонн через зниження урожайності та затримки зі збиранням.
- Основні виробничі регіони постраждали від посухи, що призвело до зниження врожайності, а дощі можуть спричинити подальші затримки і втрати врожаю.
Збирання врожаю соняшника йде нормальними темпами в основних регіонах його вирощування. Хоча певні фактори впливають на пониження урожайності
У чому причина зменшення врожаю?
Аналітики вчергове знизили прогноз врожаю соняшнику в Україні у сезоні 2025/26, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Тепер очікується 11,4 мільйона тонн проти 12 мільйонів тонн у попередній оцінці.
Читайте також Аномальна спека "розігнала" ціни на кукурудзу: аналітик пояснив причини
Зверніть увагу! Зазначається, що перегляд пов'язаний зі зниженням урожайності у ключових регіонах-виробниках та затримками зі збиранням через погодні умови, що може призвести до найменшого врожаю соняшнику за останні десять років (за даними USDA).
Згідно з останнім офіційними даними (станом на 2 жовтня 2025 року), аграрії зібрали 59% площ, або близько 3,02 мільйона гектар, намолотивши 5,54 мільйона тонн насіння соняшнику. Середня врожайність становить 1,83 тонни з гектара, що суттєво нижче потенційних показників.
Основні виробничі регіони – Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Харківська області – сильно постраждали від тривалої літньої посухи, урожайність там коливається в межах 0,5–1,6 тонни з гектара,
– зазначила CEO ASAP Agri Христина Серебрякова.
Важливо! За її словами, у центральних і північних областях – Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській – показники вищі, однак дощі наприкінці вересня та в жовтні можуть спричинити подальші затримки зі збиранням і часткові втрати врожаю.
Україна у топ-3 постачальників соняшникової олії до Індії
Україна входить до трійки лідерів постачальників соняшникової олії до Індії, поставивши 648 тисяч тонн у маркетинговому році 2024/25.
Індія планує імпортувати 2,7 мільйона тонн соняшникової олії у 2025/26, що менше ніж у попередньому сезоні через менший урожай.