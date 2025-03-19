Обсяги жахають: скільки орних земель втратила Україна за час війни
- Україна втратила 25% сільськогосподарських земель з початку повномасштабної війни, що призвело до зменшення валового виробництва.
- Втрата 20,5% земель означає суттєве скорочення обсягів вирощеної продукції, зокрема зниження виробництва зернових і технічних культур з 106 мільйонів тонн у 2021 році до 77 мільйонів тонн у 2024 році.
З 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, Україна втратила величезну кількість сільськогосподарських земель. Загальні втрати сягають чверті всієї площі, що була до війни.
Скільки землі втратила Україна
Україна з початку повномасштабної війни втратила 25% своїх сільгоспземель, повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Він заявив у ефірі Національного телемарафону, що це призвело до скорочення валового виробництва сільськогосподарської продукції.
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Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 мільйонів тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 мільйонів тонн,
– заявив Віталій Коваль.
Міністр зазначив, що число територій України не підлягають сільгоспобробітку, тому що на цих сільгоспугіддях йдуть військові дії, вони заміновані або окуповані. Виходом із ситуації, на думку Коваля, є інтенсифікація виробництва.