Аграрний сектор України втратив понад 11 мільярдів доларів через атаки Росії

Аграрний сектор України зазнав прямих втрат більш ніж на 11 мільярдів доларів США через посилення атак російських дронів. Найбільше постраждали інфраструктура, техніка та експортні потужності портів Великої Одеси.

Прямі втрати агросектору перевищили 11 мільярдів доларів США

Український аграрний сектор зазнав масштабних руйнувань через посилення атак російських безпілотників наприкінці 2025 року, повідомляє Bloomberg. За оцінками заступника міністра економіки Тараса Висоцького, прямі збитки перевищили 11 мільярдів доларів США.

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Із цієї суми близько 6,5 мільярда доларів США припадає на знищену техніку, пошкоджену інфраструктуру – зокрема зерносховища – а також викрадену або знищену продукцію. В Україні втрати фіксують у спеціальному реєстрі, який ведуть урядові структури спільно з Київською школою економіки.

Удари по агроінфраструктурі особливо посилилися в Одеській області наприкінці 2025 року та тривали на початку 2026-го. Лише за перші місяці року порти Великої Одеси зазнали понад 180 атак, що майже дорівнює загальній кількості за попередній рік.

За словами Висоцького, це призводило до тимчасового скорочення експортних потужностей на 20–30%, хоча порти загалом зберігають здатність працювати під навантаженням. Під удар також потрапляли об'єкти міжнародних агрокомпаній, зокрема Bunge та ADM, де наразі тривають відновлювальні роботи.

Реальні втрати значно більші за прямі оцінки

У Мінекономіки наголошують, що фактичний економічний удар по агросектору значно перевищує зафіксовані 11 мільярдів доларів США. До непрямих втрат відносять недоотриманий дохід, втрату виробничого досвіду та порушення логістики експорту.

Україна та російська федерація продовжують завдавати ударів по енергетичній та інфраструктурній системах одна одної, що створює додаткову нестабільність для аграрного ринку та світової торгівлі зерном.

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