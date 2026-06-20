Не встигли подати заяву на спадщину: що робити спадкоємцям

Пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини не завжди означає втрату права на майно. Закон передбачає механізми, які дозволяють спадкоємцям відновити свої права за наявності поважних причин.

Коли можна отримати додатковий строк для прийняття спадщини

Відповідно до Цивільного кодексу України, спадкоємець має право прийняти спадщину або відмовитися від неї, повідомляє "Земельний фонд України". Для осіб, які на момент відкриття спадщини не проживали постійно разом зі спадкодавцем, обов'язковою є подача заяви нотаріусу.

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Загальний строк для прийняття спадщини становить шість місяців із дня її відкриття. Якщо цей термін пропущено, спадкоємець може звернутися до суду з проханням встановити додатковий строк для подання відповідної заяви.

Однак таке право виникає лише за наявності поважних причин. Суд оцінює, чи були обставини об'єктивними, непереборними та такими, що фактично унеможливлювали своєчасне звернення до нотаріуса.

До причин, які найчастіше визнаються поважними, належать тривала хвороба спадкоємця, проживання на окупованій території або в зоні активних бойових дій, проходження військової служби у складі Збройних Сил України, а також необізнаність про існування заповіту.

Важливо не пропустити додатковий строк

Якщо суд задовольнить позов, спадкоємець отримає додатковий час для звернення до нотаріуса. Водночас саме рішення суду не означає автоматичного прийняття спадщини – заяву все одно потрібно подати у строк, визначений судом.

Юристи звертають увагу, що повторно отримати додатковий строк через суд законодавство не дозволяє. Якщо особа не скористалася наданою можливістю, новий аналогічний позов задоволенню не підлягатиме.

Окремо закон регулює ситуацію зі спадкоємцями, які постійно проживали зі спадкодавцем на момент його смерті. У такому випадку вони вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не заявили про відмову від неї.

Якщо нотаріус відмовляє в оформленні спадщини через відсутність документів, що підтверджують спільне проживання, спадкоємець може звернутися до суду для встановлення цього факту. Доказами можуть бути довідки органів місцевого самоврядування, записи про реєстрацію місця проживання, дані з будинкової книги або інші документи, які підтверджують спільне проживання зі спадкодавцем.

Водночас особи, які вже прийняли спадщину шляхом постійного проживання зі спадкодавцем, можуть звернутися за свідоцтвом про право на спадщину у будь-який час, оскільки для цього закон не встановлює жодних обмежень за строками.