Когда можно получить дополнительный срок для принятия наследства

В соответствии с Гражданским кодексом Украины наследник имеет право принять наследство или отказаться от него, сообщает "Земельный фонд Украины". Для лиц, которые на момент открытия наследства не проживали постоянно вместе с наследодателем, обязательна подача заявления нотариусу.

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Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия. Если этот срок пропущен, наследник может обратиться в суд с просьбой установить дополнительный срок для подачи соответствующего заявления.

Однако такое право возникает только при наличии уважительных причин. Суд оценивает, были ли обстоятельства объективными, непреодолимыми и такими, которые фактически делали невозможным своевременное обращение к нотариусу.

К причинам, которые чаще всего признаются уважительными, относятся длительная болезнь наследника, проживание на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий, прохождение военной службы в составе Вооруженных Сил Украины, а также неосведомленность о существовании завещания.

Важно не пропустить дополнительный срок

Если суд удовлетворит иск, наследник получит дополнительное время для обращения к нотариусу. В то же время само решение суда не означает автоматического принятия наследства – заявление все равно необходимо подать в срок, установленный судом.

Юристы обращают внимание, что повторно получить дополнительный срок через суд законодательство не позволяет. Если лицо не воспользовалось предоставленной возможностью, новый аналогичный иск удовлетворению не подлежит.

Отдельно закон регулирует ситуацию с наследниками, которые постоянно проживали с наследодателем на момент его смерти. В таком случае они считаются принявшими наследство автоматически, если не заявили об отказе от него.

Если нотариус отказывает в оформлении наследства из-за отсутствия документов, подтверждающих совместное проживание, наследник может обратиться в суд для установления этого факта. Доказательствами могут служить справки органов местного самоуправления, записи о регистрации места жительства, данные из домовой книги или другие документы, подтверждающие совместное проживание с наследодателем.

В то же время лица, уже принявшие наследство путем постоянного проживания с наследодателем, могут обратиться за свидетельством о праве на наследство в любое время, поскольку закон не устанавливает никаких сроковых ограничений для этого.